Geelys Elektroauto-Marke Zeekr hat in Europa eine Ladeinfrastruktur-Kooperation mit Plugsurfing geschlossen. Nach dem Zeekr 001 wird seit wenigen Tagen auch der Zeekr X für Europa gebaut. Die ersten Auslieferungen in Deutschland strebt das Unternehmen für das erste Halbjahr 2024 an. Zeekr macht seinen künftigen europäischen Kunden die hiesige öffentliche Ladeinfrastruktur über Anbieter Plugsurfing zugänglich. Laut einer begleitenden Mitteilung wird ...

