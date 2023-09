Und zwar über den von der Familie Berlusconi kontrollierten PROSIEBEN-Großaktionär Mediaforeurope (MFE). Hier hat man seine Beteiligung weiter erhöht. In Zahlen heißt das: Man hat jetzt eine direkte Beteiligung an PROSIEBENSAT.1 in Höhe von 28,9 %, was Stimmrechten in Höhe von 29,7 % entspricht. MFE beabsichtigt nun aber nicht, den Anteil noch zu erhöhen.



