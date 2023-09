Das OLG Köln hat die Gothaer Versicherung dazu verurteilt, eine Basis-Rente auszuzahlen. Grund: Der Kunde wurde nicht korrekt über sein Widerrufsrecht informiert. Ein Urteil mit Signalwirkung für viele Versicherte - denn dadurch können sie an ihr Geld kommen. Wer eine Basis-Rente (auch Rürup-Rente genannt) kündigen will, um an sein eingezahltes Geld zu kommen, der merkt schnell: Er sitzt in der Falle. Denn als Gegenleistung für die steuerlichen Vorteile, die eine Basis-Rente bietet, knebelt sie ...

