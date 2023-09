Am Freitag konnte sich die US-Börsen nach den Vortagesverlusten etwas stabilisieren. Der Ankündigung einer weiteren Zinserhöhung für das laufende Jahr bei der jüngsten Fed-Sitzung belastet weiter die Stimmung der Marktteilnehmer. Der Dow Jones sank um 0,31 % auf 33.963 Punkte, während der S&P 500 um 0,23 % auf 4.320 Punkte nachgab. Der Technologieindex Nasdaq 100 koppelte sich davon etwas ab und schloss 0,05 % fester bei 14.701 Punkten. Bei den Einzelwerten gab General Motors nach der Streikausweitung der Gewerkschaft UAW am Freitag um 0,4 % auf 32,58 $ nach. Konkurrent Ford legte dagegen um 1,9 % auf 12,43 $ zu, da der Autohersteller in seinen Verhandlungen mit der UAW offenbar Fortschritte gemacht worden sind. Der US-ADR von Alibaba legte um 5 % auf 88,30 $zu. Auslöser dafür waren Spekulationen, dass der Konzern bereits in dieser Woche seine Logistiksparte Cainiao in Hongkong an die Börse bringen könnte. An den deutschen Börsen steht heute Vormittag (10 Uhr) der Ifo-Geschäftsklimaindex für September im Fokus. Experten erwarten einen leichten Rückgang des Ifo-Index aufgrund der steigenden Rezessionssorgen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,28 % bei 15.513 Punkten und hält sich damit vorerst weiter der wichtigen Marke von 15.500 Punkten.



