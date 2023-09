Boston (www.anleihencheck.de) - Jennifer Taylor, Head of Emerging Market Debt bei State Street Global Advisors, kommentiert die Aufnahme Indiens durch JP Morgan in einen Index für Schwellenländeranleihen.Es werde erwartet, dass die Aufnahme mindestens 21 Mrd. USD an Zuflüssen von ausländischen Anlegern nach sich ziehen werde. Wenn andere Indexanbieter diesem Beispiel folgen würden, könnten sich die Auswirkungen noch verstärken. Einfach ausgedrückt, werde dies wahrscheinlich die Renditen für IGBs nach unten treiben und gleichzeitig die Rupie etwas unterstützen. ...

