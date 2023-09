Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die sehr unterschiedlich ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und Frankreich sorgten am Freitag für Volatilität, vor allem beim Euro und am Rentenmarkt, berichten die Analysten der Helaba.Die EZB habe jüngst angedeutet, dass das Zinshoch erreicht sein könnte, die Entscheidungen würden aber weiterhin von den eingehenden Daten abhängen. So hätten die enttäuschenden Werte in Frankreich kurzfristig für Zinssenkungshoffnungen gesorgt, die mit den deutschen Werten aber wieder einkassiert worden seien. Die Aktien hätten nicht profitieren können, da insgesamt betrachtet das Stimmungsbild weiterhin trüb sei. ...

