Baader Investment Conference jährt sich zum zwölften Mal und überzeugt mit hohen Teilnehmerzahlen Vom 18. bis 21. September 2023 hat die 12. Ausgabe der Baader Investment Conference mit insgesamt rund 230 präsentierenden Unternehmen und mehr als 750 anwesenden Investoren und Investorinnen aus 30 Ländern in München stattgefunden. Die Veranstaltung wurde in diesem Jahr ausschließlich in Präsenz durchgeführt, sodass der fachliche und persönliche Austausch vor Ort durch live Vorträge und 1-on-1- oder Gruppen-Meetings die Konferenztage wesentlich geprägt haben. "Die Baader Investment Conference war auch in diesem Jahr eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir konnten in diesem professionellen Rahmen viele gute Meetings mit qualitativ hochwertigen Investoren abhalten", so Christian Kohlpaintner, CEO der Brenntag SE. In rund 3.000 Einzel- und Kleingruppengesprächen und über 110 Forumspräsentationen nutzten (inter-)nationale Investoren und Investorinnen die Möglichkeit, aktuelle Ein- und Ausblicke der präsentierenden Unternehmen in die jeweilige Unternehmensentwicklung zu erhalten. Insgesamt 26 der anwesenden Unternehmen sind im DAX gelistet, 37 Unternehmen stammen aus der Schweiz und 20 aus Österreich. "Die Baader Investment Conference war wieder einmal eine herausragende Veranstaltung mit vielen guten Gesprächen und ist daher ein fester Bestandteil unserer Investoreninteraktion", so Dr. Burkhard Lohr, Vorstandsvorsitzender der K+S Aktiengesellschaft. "Die Baader Investment Conference ist für uns in jedem Jahr einer der wichtigsten Termine und wir freuen uns sehr über den anhaltend hohen Zuspruch auf Seiten der Investoren und Investorinnen sowie der vor Ort vertretenen Unternehmen. Mit unserem Rahmenprogramm haben wir auch in diesem Jahr wieder abwechslungsreiche Möglichkeiten geschaffen - für einen regen Austausch über die Meeting-Formate hinaus.", so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Unternehmen betonen Fortschritte beim Einsatz von Ressourcen und Reduzierung von CO2-Emissionen Trotz eines herausfordernden Umfelds aufgrund des niedrigen Wirtschaftswachstums und steigenden Finanzierungskosten, sowie der daraus resultierenden Unsicherheit über die weiteren makroökonomischen Rahmenbedingungen, zeigte sich die Mehrheit der präsentierenden Unternehmen zuversichtlich im Hinblick auf den mittelfristigen Ertragsausblick. Angesichts der starken Fokussierung ihrer Geschäftsmodelle auf langfristige Wachstumstrends und Transformationsthemen - wie die Energiewende, Nachhaltigkeit und Digitalisierung - sowie einer vielfach sehr starken Marktposition in den meisten Unternehmensbereichen zeigten sich die anwesenden Manager optimistisch, weiter profitabel wachsen zu können. Viele Unternehmen berichteten in diesen Zusammenhang von deutlichen Fortschritten beim Einsatz von Ressourcen und der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Vor dem Hintergrund zunehmender Wettbewerbsverzerrungen wurden zudem auch die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen mit einem Fokus auf die Standortsicherung (Angleichung der Energiepreise an internationale Niveaus, Förderung lokaler Produktion, Anti-Dumping Maßnahmen) intensiv thematisiert. Die nächste Baader Investment Conference wird vom 23. bis 26. September 2024 in München stattfinden. Weitere Details finden Sie auch auf unserer Website https://www.baaderinvestmentconference.com.

Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044 marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeitenden ist die Baader Bank in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



