Der nächste deutsche Börsengang steht kurz bevor. Am 5. Oktober will der Augsburger Getriebehersteller Renk an die Börse gehen. Zu welchem Preis werden die Aktien ausgegeben und wie stehen die Chancen auf ein erfolgreiches IPO? Renk vorgestellt Die Renk Group mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweiter Hersteller von Getrieben, Motoren, Hybridantriebssystemen, Federungssystemen für Fahrzeuge, Gleitlagern, Kupplungen und Prüfsystemen. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...