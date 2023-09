© Foto: Revierfoto - picture alliance/dpa



Die deutschen Autobauer müssen sich warm anziehen, denn der kalifornische Luxus-Stromer 'Lucid Air' ist ab sofort auch hierzulande erhältlich. Und das mit der größten Reichweite der Welt. Und was macht die Aktie?

Der Luxus-Stromer 'Lucid Air' ist jetzt offiziell in Deutschland erhältlich, berichtet der Nachrichtensender ntv. Die elektrische viertürige Limousine aus Kalifornien tritt unter anderem gegen Größen wie den Porsche Taycan Elektro, das Tesla Model S Plaid und den Mercedes EQS an.

Der 'Lucid Air' ist ein Elektroauto der Superlative: Mit einer WLTP-Reichweite von 883 Kilometern könne der Air "problemlos von Amsterdam nach Berlin fahren, ohne nachzuladen", wirbt der Hersteller vollmundig. Tatsächlich hat die unabhängige E-Auto-Vergleichsplattform ev-database.org für den Sommer realistische Autobahnreichweiten von 655 Kilometern ermittelt - die höchste Reichweite eines batterieelektrischen Serienautos.

Und: Dank 800-Volt-System und 300 kW Schnellladeleistung braucht der 'Lucid Air' an einer entsprechenden Ladesäule nur 33 Minuten, um die Batterie von 10 auf 80 Prozent aufzuladen. Damit bietet der "Luxus-Stromer" fast die Reichweite eines Verbrenners, denn der ADAC empfiehlt bei Langstreckenfahrten alle zwei bis drei Stunden eine Pause einzulegen. So sollte auch beim Verbrenner selbst mit zwei Fahrern spätestens nach 600 Kilometern eine Pause eingelegt werden.

Doch nicht nur Reichweite, Ladezeiten und Leistung (bis zu 1126 PS) des 'Lucid Air' sind rekordverdächtig, sondern auch dessen Preis: 218.000 Euro kostet der Luxus-Stromer aus Kalifornien in der besten Ausstattung. Da stellt sich die Frage, ob sich genügend zahlungskräftige Kunden finden werden.



Die Börsianer sind offenbar skeptisch: Allein in diesem Jahr hat die Lucid-Aktie mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Im vorbörslichen Nasdaq-Handel notiert die Lucid-Aktie derzeit leicht im Plus, ein Anteilsschein kostet aktuell 5,13 US-Dollar.





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion