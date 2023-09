DJ PTA-News: Frequentis AG: Estland revolutioniert Drohnenflüge mit der Inbetriebnahme des hochmodernen UTM-Systems von Frequentis

Wien (pta/25.09.2023/11:54) - * Die Uncrewed Traffic Management (UTM)-Suite von Frequentis ist in Estland innerhalb von nur sieben Monaten in Vollbetrieb gegangen * Die neu implementierte, cloudbasierte UTM-Suite wird die Entwicklung innovativer Services im Drohnenbereich fördern und damit das Wachstum der Drohnenindustrie weiter antreiben * Die UTM-Suite ermöglicht sicheren Datenaustausch und Zugriff auf UTM-Dienste, inklusive Betreiber:innenregistrierung sowie Fluggenehmigungs- und Geo-Awareness-Service * Unterstützung polizeilicher und militärischer Operationen, um Drohneneinsätze zu ermöglichen

Drohnenbetreiber:innen in Estland können nun die für Estonian Air Navigation Services (EANS) implementierte UTM-Suite von Frequentis in vollem Umfang nutzen. Nutzer:innen haben Zugriff auf aktuelle Drohnen-Fluginformationen, können sich selbst als Betreiber:innen registrieren und Daten sicher austauschen, die Luftraumbedingungen überwachen, Flugpläne einreichen und sogar Startfreigaben beantragen. Diese Lösung ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung unbemannter Luftfahrtdienste in Estland und wird das Drohnenflugerlebnis grundlegend verändern.

"Unbemannte Luftfahrt und Drohnenmärkte entwickeln sich rasant. Die UTM-Suite wird die Entwicklung des unbemannten Flugbetriebs unterstützen, wodurch Drohnenservices weiter wachsen können, da wir den effizienten und sicheren Zugang zum Luftraum ausbauen können. Frequentis konnte das System innerhalb von nur sieben Monaten in Betrieb nehmen", sagt Ivar Värk, Geschäftsführer von Estonian Air Navigation Services.

Die neu implementierte cloudbasierte UTM-Suite von Frequentis ermöglicht allen Akteur:innen in der unbemannten Luftfahrt eine Common Information Services (CIS)-Umgebung. Ihr sicheres offenes Protokoll stellt nahtlosen Datenaustausch zwischen Regierungsbehörden, Unternehmen und Drohenbetreiber:innen sicher. Ein herausragendes Merkmal des neuen Systems ist die Drohnenkarte, die wertvolle Einblicke in ständige und temporäre Flugverbotszonen, erlaubte Flughöhen, Flugregistrierungen und Luftraumüberwachung gibt.

"Die Inbetriebnahme der UTM-Suite von Frequentis in Estland stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Drohnenindustrie des Landes dar und ist mit der Nachfrage skalierbar. Mit dem Angebot einer offenen, klaren und einfachen Lösung setzt sich Frequentis für die sichere und effiziente Integration von Drohnen ein und fördert gleichzeitig Innovation und Wirtschaftswachstum", sagt Hannu Juurakku, Executive Vice President Frequentis ATM Civil und Vorsitzender des Frequentis ATM Executive Board. "Wir sind bestrebt, die Fähigkeiten des UTM-Systems laufend zu verbessern und auszubauen, um sicherzustellen, dass es an der Spitze der technologischen Innovation im Bereich der unbemannten Luftfahrt bleibt, inklusive der Fähigkeit, neue Services zu integrieren."

Die Frequentis UTM-Suite ist als nutzungsfreundliche und interaktive mobile App und Webportal verfügbar und besteht aus den Anwendungen UTM Operation Manager, um die Luftraumsicherheit und Effizienz für Drohnenbetreiber:innen zu erhöhen, und UTM Airspace Manager für Fluglots:innen, um die Sicherheit und das Lagebild zu verbessern und sicherzustellen, dass Drohnenbetreiber:innen ein umfassendes Verständnis ihrer Betriebsumgebung haben.

Frequentis hat mit EANS und anderen Stakeholdern in der nordischen und baltischen Region an den SESAR-Projekten Gulf of Finland (GOF) und GOF 2.0 an der Erforschung der sicheren Integration von Drohnen gearbeitet und dabei Use Cases im Einklang mit dem Rechtsrahmen für den U-Space getestet und validiert.

Über EANS

EANS (Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts) ein Flugsicherungsdienstleister der nächsten Generation mit Hauptsitz in Tallinn, Estland. Wir bieten sichere und effiziente Flugsicherungsdienste sowie Beratungs- und Schulungsdienste für das Flugverkehrsmanagement.

Gemeinsam mit unseren fast 200 Mitarbeiter:innen gestalten wir einen innovativen und nachhaltigen integrierten Luftraum, mittels einer dynamischen, grenzübergreifenden FINEST-Kooperation mit unseren Nachbarn in Finnland. Wir sind einer der Treiber der sicheren Luftraumintegration unbemannter Fluggeräte in der Single European Sky Initiative Gulf of Finland (GOF) 2.9 und der Entwicklung eines einheitlichen Luftraummanagements in Estland.

EANS ist eine staatseigene Aktiengesellschaft, die dem Ministerium für Wirtschaft und Kommunikation der Republik Estland unterstellt ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.eans.ee

Hedwig Meidra, Head of Communications, Estonian Air Navigation Services Hedwig.meidra@eans.ee +372 5059 104

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson, Frequentis AG barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations, Frequentis AG stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

