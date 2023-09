(shareribs.com) Vancouver / Tokio 25.09.2023 - Nano One Materials startet eine Kooperation mit dem japanischen Konzern Sumitomo Metal Mining, der rund 17 Millionen kanadische Dollar investiert. Der Autohersteller Toyota will schneller mehr Elektroautos produzieren. Nano One Materials baut die Zusammenarbeit mit internationalen Konzernen weiter aus. Am 25. September gab das Unternehmen die Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...