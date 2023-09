Mancher Modekonzern schlüpft unter das Dach einer Multi-Marken-Adresse. Andere lassen diesen Trend aus und bleiben eigenständig. Sie können somit nicht vom Erfolg anderer Marken aufgefangen werden, falls die eigene Kollektion den Kundengeschmack einmal verfehlen sollte. Oder die Nachfrage aus anderem Grund schwächelt.



Mode- und Luxusikone RALPH LAUREN aus New York erlitt seit dem 10. August einen Rückschlag, trotz guter Zahlen für das erste Fiskalquartal (bis 1. Juli). Es lag an der Prognose. Sie sieht für das aktuelle Fiskalquartal einen kaum steigenden Umsatz vor, während Analysten im Durchschnitt mit + 3,3 % gerechnet hatten. Auch die Aussichten für das gesamte Fiskaljahr 2024 waren eher enttäuschend. Aufgrund einer eher geringen Luxusnachfrage im Heimatmarkt rechnet das Management mit prozentual niedrig-einstelligem Wachstum.



Für RAYMOND JAMES FINANCIAL aus Florida ist "RL" nun eine Chance. Die Aktie notiere deutlich unter ihrem fairen Wert. Zur neuen Einschätzung "outperform" stellte man das Kursziel 135 $. Dies gilt unter der Annahme, dass der Modekonzern seinen Anteil in den Auslandsmärkten weiter vergrößern und das Geschäft dort ausbauen kann. Das Kursziel bedeutet immerhin eine Chance in Höhe von 20 %. Dies ist keineswegs waghalsig, denn: Als Jahreshoch wurde Anfang August (vor dem Zahlentermin) 135,76 $ markiert.



Aktuell läuft im Chart der zweite Test der Unterstützung bei 112 $. Der Kurs kann auch noch zur nächsten Linie bei 105 $ fallen. Es empfiehlt sich, den Wert erst einmal zu beobachten.



Helmut Gellermann



