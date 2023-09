Linz (www.anleihencheck.de) - Auch Norwegen erhöhte seinen Leitzins letzte Woche um 25 Basispunkten auf aktuell 4,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gleichzeitig hätten die Ratsmitglieder der norwegischen Notenbank eine weitere Erhöhung des Leitzinses um 0,25% im Dezember in Aussicht gestellt. Im Rahmen ihrer Vorschau für den Leitzins gehe die Norges Bank davon aus, dass dieser dann 2024 bei 4,50% liegen dürfte und Zinssenkungen vorerst kein Thema sein würden. Allerdings signalisiere sie gleichzeitig, dass der Zinsgipfel damit erreicht sein sollte. Da Norwegen auch eine entschlossene Haltung im Kampf gegen die Inflation an den Tag lege, sollte das der Krone (NOK) im Verlauf des nächsten Jahres Aufwertungspotenzial bringen. (25.09.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...