Köln (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken haben die Finanzmärkte in den letzten zwei Wochen in Atem gehalten, so Florian Späte, Senior Bond Strategist bei Generali Investments.Einige hätten die Zinsen erneut angehoben (z.B. EZB), andere hätten eine Pause eingelegt und einige Zentralbanken hätten ihren Zinssenkungskurs (weiter) fortgesetzt (z.B. Brasilien). Späte schließe nicht aus, dass es noch zu weiteren Leitzinsanhebungen komme, aber es scheine so, als ob die schnellen und starken Zinserhöhungen auslaufen würden. Weitere Zentralbanken dürften ihre Leitzinsen bis zum Jahresende senken (z.B. Tschechien, Polen). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...