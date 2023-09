Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco meldet die Ernennung von Nick King zum Head of Exchange Traded Funds (ETFs) mit Wirkung ab Oktober 2023, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Rahmen der Strategie 2021-2025 beabsichtigt Robeco, das derzeitige Anlageangebot des Unternehmens um eine ETF-Plattform zu erweitern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...