Die Erdölpreise rangieren derzeit auf erhöhtem Niveau. In der vergangenen Woche hatten sie die höchsten Stände seit vergangenen November markiert.New York / London - Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn leicht zugelegt. Am Montagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 93,39 US-Dollar. Das waren 11 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 4 Cent auf 90,07 Dollar. Die Erdölpreise rangieren derzeit auf erhöhtem Niveau.

