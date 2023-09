Erstmals in der mehr als 20jährigen Firmenhistorie organisiert SFC Energy am Stammsitz in Brunnthal bei München einen Kapitalmarkttag. Das Event findet viel Zuspruch, rund 30 Gäste nehmen vor Ort teil, etwa 100 Personen nutzen die virtuelle Variante. Neben den Zahlen und dem Ausblick stehen die Produkte von SFC Energy bei der Veranstaltung im Fokus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...