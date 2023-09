DJ Hebestreit: Halten an Ziel von 400.000 neuen Wohnungen jährlich fest

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hält an dem Ziel fest, dass Deutschland jährlich 400.000 neue Wohnungen bauen sollte, auch wenn sich das Ziel in diesem Jahr nicht realisieren lasse. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit vor dem Wohnungsgipfel am heutigen Montag mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Vertreter der Branche. Als Gründe für den geringen Wohnungsbau nannte Hebestreit die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die hohe Inflation und die gestiegenen Zinsen.

"Wir bleiben dabei, und da ist man auch einig mit der Bauindustrie, dass man an diesem Ziel festhalten muss. Weil das ist das, was wir im Augenblick eigentlich brauchen", sagte Hebestreit. Alle Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt ergreife, seien der Tatsache geschuldet, dass man der im Moment kriselnden Baubranche wieder Anreiz bieten müsse, die nötigen Wohnungen auch zu erstellen.

Eine Sprecherin des Bauministeriums betonte zudem, es gebe bei den bereits genehmigten, aber noch nicht gebauten Wohnungen einen Überhang von 900.000 Wohnungen. Hier könne gebaut werden, wenn Materialengpässe und ähnliche Engpässe gelöst seien.

