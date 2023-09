ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, das der Dow Jones sich von der SMA20 (aktuell bei 34.727 Punkten) an und über die SMA50 (aktuell bei 34.973 Punkten) schieben, aber per Tagesschluss nicht festsetzen konnte. Es ging im Handelsverlauf in dieser Woche sukzessive abwärts. Der Index konnte zwar noch einmal die SMA50 anlaufen - mehr aber nicht. Die letzten vier Tageskerzen sind rot. Am Donnerstag ging es per Tagesschluss unter die SMA20 - der Tagesschluss ist am Freitag bestätigt worden.· Aktuelle ...

