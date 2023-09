Die Aktie von Hugo Boss verliert am Montagmittag ein Prozent und rutscht unter die Horizontale bei 63 Euro. Der Abwärtstrend seit Mitte Juli setzt sich damit fort. Dabei fehlt es nicht an positivem Newsflow: Die Bank of America hat den MDAX-Wert hochgestuft, operativ läuft es auch weiterhin rund.Die Bank of America hat Hugo Boss von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 75 Euro angehoben. Analystin Ashley Wallace bezeichnete den Modekonzern am Montag als günstige Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...