Hören: https://open.spotify.com/episode/4B9rGACQ25Ict7JxrVFSj7 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/46 geht es um die EuroTeleSites, die am Freitag für noch einige Aufregung sorgte mit einer Schlusskursindikation, um eine Einladung der Addiko Bank bzw. News zu Valneva, Frequentis, Wolftank, Analysten zu Andritz, Polytec, AMAG, Flughafen Wien. - Anmeldung Addiko Österreich-Roadshow 2.10. https://www.addiko.com/de/investor-relations/ - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm- ...

