FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TENARIS S.A. NA DL 1 TW11 LU0156801721
AB/FROM ONWARDS 25.09.2023 13:55 CET
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TENARIS S.A. NA DL 1 TW11 LU0156801721
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