Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 25.09.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 673 internationalen Medien
Der Zeitpunkt für den Einstieg ist gekommen. Hier ist der optimale Uran-Hebel!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 164557 | ISIN: LU0156801721 | Ticker-Symbol: TW11
Tradegate
22.09.23
15:29 Uhr
14,635 Euro
+0,050
+0,34 %
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
FTSE MIB
EURONEXT-100
1-Jahres-Chart
TENARIS SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TENARIS SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,54014,55014:55
14,52014,57014:55
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TENARIS
TENARIS SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TENARIS SA14,635+0,34 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.