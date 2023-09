© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Lennihan



CNBCs Jim Cramer sagt, dass der starke Aufschwung der Meta-Aktie im Jahr 2023 noch nicht vorbei sei und reagiert damit auf neue Wall-Street-Studien über den Social-Media-Riesen. Jetzt rein in den Titel?

Der Run auf Meta-Aktien könnte weitergehen, glaubt Jim Cramer von CNBC. Die Analysten der Citigroup haben Meta am Freitag erneut als ihren Top-Pick unter den Internet-Aktien eingestuft. In diesem Rahmen haben sie auch die jährliche Virtual-Reality-Konferenz des Unternehmens in dieser Woche als positiven Katalysator für die Aktien hervorgehoben. Die Citigroup hebt vor allem die Stärke der Instagram-Reels hervor, wodurch Meta ein größeres Stück des Online-Werbekuchens einnehme.

"Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ich verstehe, dass [CEO Mark Zuckerberg] unglaubliche Fortschritte in diesem Bereich macht, und die sich verbessernde Online-Werbesituation könnte Meta groß nach oben bringen", so Cramer.

Meta-Aktien sind in diesem Jahr um knapp 150 Prozent gestiegen, nachdem die Titel ein besonders brutales Jahr 2022 hatten, als der Aktienkurs um über 60 Prozent einbrach. Trotz der Erholung im Jahr 2023 haben Meta-Aktien ihr Allzeithoch von 382,18 US-Dollar vom September 2021 noch nicht wieder erreicht. Laut Marketscreener covern 56 Analysten die Aktie. Das durchschnittliche Rating lautet "Kaufen" und impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Cramer sagte, er erwarte "große Dinge" auf der Konferenz von Meta in dieser Woche. Wie das Wall Street Journal am Wochenende berichtete, bereitet Meta die Einführung von Chatbots mit künstlicher Intelligenz vor, um junge Nutzer anzusprechen. Die Bots sollen demnach "ausgeprägte Persönlichkeiten" haben, darunter einer mit dem Namen "Bob the Robot" mit "überlegenem Intellekt, scharfem Verstand und beißendem Sarkasmus", der der Figur Bender aus der Zeichentrickserie "Futurama" ähnlich ist. Meta arbeitet angeblich auch an einem Produkt, das es Prominenten und Künstlern ermöglicht, ihre eigenen KI-Chatbots zu erstellen, um mit Fans und Followern zu interagieren.

Generative künstliche Intelligenz ist in diesem Jahr ein Schlüsselthema für Tech-Investoren. Die Meta Connect findet am kommenden Mittwoch und Donnerstag statt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion