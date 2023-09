Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche sind die Kapitalmärkte kräftig von teils überraschenden Notenbankentscheidungen durchgerüttelt worden, so die Analysten der DekaBank.Die Renditen von Bundes- und Euro-Staatsanleihen hätten dabei an wichtigen technischen Obergrenzen gekratzt und teilweise neue Höchststände erreicht. Letztlich hätten sie die abgelaufene Handelswoche aber nur wenig höher und leicht bearish versteilt beendet. Die wichtigen Notenbanken seien nun mit Sitzungen durch, dafür würden aber in dieser Woche eine Reihe von interessanten Konjunkturdaten veröffentlicht. Mit hoffnungsvoller Spannung werde auch auf die Verbraucherpreisentwicklung gewartet. (25.09.2023/alc/a/a) ...

