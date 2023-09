Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche erscheinen zahlreiche Indikatoren zum Stand der US-Konjunktur, so die Analysten von Postbank Research.Sie würden vor allem auf das am Dienstag veröffentlichte Verbrauchervertrauen des Conference Board achten, bei dem der Konsens einen weiteren Anstieg auf 106,5 Punkte erwarte, der auf eine Verbesserung sowohl der aktuellen Situation als auch der Erwartungen zurückzuführen sein sollte. Am Mittwoch würden die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter erwartet, und der Konsens rechne mit einem geringeren Rückgang als in den letzten Monaten sowie einem Anstieg der Aufträge außerhalb des Transportwesens. Am Donnerstag würden wir Revisionen der BIP-Zahlen erhalten, die bis in das Jahr 2005 zurückreichen würden. Am aktuellen Rand dürften sie erneut eine Verbesserung zeigen, da die Konsensschätzung von zuvor 2,1% auf 2,3% gestiegen sei. Am Freitag würden Daten zum PCE-Deflator, das von der FED bevorzugte Inflationsmaß, veröffentlicht. Der Konsens erwarte einen monatlichen Anstieg im August auf 0,4% gegenüber 0,2% im Juli. Der Kernindikator dürfte unverändert bleiben, so dass die Jahresrate von 4,2% auf 3,9% sinken würde, was ein relativ positiver Wert wäre. Schließlich würden einige regionale Zentralbanken (Dallas, Richmond oder Kansas City) ihre Aktivitätsindices veröffentlichen. Der Index für das verarbeitende Gewerbe der Kansas City FED könnte sich nach den Höchstständen im April und den Tiefstständen im August leicht erholen. ...

