Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinsentwicklung hält die Finanzmärkte weiter in Atem, so die Analysten der DekaBank.Die Marktteilnehmer hätten in der vergangenen Handelswoche auf die neuesten Zinsentscheidungen der großen Notenbanken gewartet. Wie vom Markt eingepreist, habe die Federal Reserve (FED) in den USA ihre Zinssätze nicht erhöht. Spannender sei die Einschätzung der FED zur zukünftigen Zinsentwicklung gewesen: Die Notenbanker hätten signalisiert, dass sie die Inflationsentwicklung weiter eng im Blick hätten und in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung anstehen könnte. ...

