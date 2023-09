Wien (www.fondscheck.de) - Der Markt für börsengehandelte Indexfonds entfiel lange Zeit praktisch nur auf Aktienstrategien. Doch immer mehr Renten-ETFs kamen in den vergangenen Jahren aufs Parkett - und die Anleger greifen immer häufiger beherzt zu, so die Experten von "FONDS professionell".Die Zahl börsengehandelter Indexfonds (ETFs), die Barometer aus dem Bondbereich widerspiegeln würden, sei in Europa in den vergangenen drei Jahren von 382 auf 998 hochgeschnellt. Dies zeige eine Analyse der Fondsratinggesellschaft Morningstar. Demnach seien allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 in Europa 23 neuen Anleihen-ETFs aufgelegt worden. "Anleihen-Investments über ETFs sind im Gegensatz zu der Welt vor 15 Jahren inzwischen bei Anlegern weit verbreitet", kommentiere Valerio Baselli von Morningstar die Entwicklung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...