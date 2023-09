Laut eigenen Angaben würde die Lufthansa rund die Hälfte der gesamten Stromproduktion Deutschlands benötigen, um ihre Flotte auf grüne Treibstoffe wie E-Kerosin umzustellen. Die Bundesregierung sieht Deutschland dennoch als Vorreiter beim Ziel, in wenigen Jahren klimaneutral zu fliegen.Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Montag bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg, die Luftverkehrsbranche werde sich ganz grundlegend verändern. "Unser großes Ziel ist klar: Bis 2045 wollen wir klimaneutral ...

