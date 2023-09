Am vergangenen Mittwoch hat die US-Notenbank Federal Reserve bei ihrer September-Sitzung wie erwartet eine Zinspause eingelegt. Allerdings warnte der Fed-Chef den Markt und kündigte an, dass es in diesem Jahr noch eine Zinsanhebung geben könnte. Diese falkenhaften Aussagen sorgten für Nervosität bei den Aktienanlegern. Demnach sind der DAX, Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ deutlich unter Druck geraten. Ob sich die schwache Stimmung fortzieht, erklärt Stefan Fröhlich von Freestoxx. Außerdem verrät der Marktexperte, auf welche Aktien Börsianer aktuell setzen können.