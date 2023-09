Es ist ein Problem, das noch zu wenig Beachtung findet, auch bei Vertretern des Finanzsektors: Die zunehmende Zahl an ausstehenden Unternehmensnachfolgen, für die dringend eine Lösung hermuss. Je nach Quelle ist in den nächsten Jahren von 38?000 bis 100?000 Unternehmen pro Jahr auszugehen, für die eine Nachfolge gesucht wird. Da kleine und mittlere Unternehmen für 34% der Arbeitsplätze in Deutschland stehen, ergibt sich eine große Relevanz für die Wirtschaft allgemein, schreibt die Creditreform in ihrem neuen Report.Die Folgen des demografischen Wandels machen sich bereits in Zahlen bemerkbar. Während das Durchschnittsalter der Übergebenden 2021 noch 58 betrug, stieg es letztes Jahr auf 61 Jahre. Patrick Seip vom M&A-Beratungshaus Sonntag Corporate Finance zeigt sich davon überrascht, da er im Projektmix von Sonntag eine andere Entwicklung feststelle. "Die Mandantschaft wird jünger. Lebenspläne von Unternehmern verändern sich und das Thema Verkauf rückt früher auf die Tagesordnung", sagt er uns. Immerhin ist das Durchschnittsalter der Übernehmenden mit 38 Jahren gleich geblieben. Laut einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn aus 2019 wurden damals ca. 80% der Nachfolgen ...

