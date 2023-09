Finanzwerte und Microsoft stützen Amundi Climate Focus Equity Fund

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Investoren sind seit einigen Wochen extrem verunsichert. Zins- und Konjunktursorgen drücken auf die Stimmung. Beim DAX® und S&P®500 steht seit Jahresbeginn zwar noch ein zweistelliges Plus. Die Kursgewinne schmelzen jedoch. Ganz spurlos ging diese Entwicklung auch am onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund nicht vorbei. Bisher fällt der Abschlag gegenüber dem jüngsten Hoch jedoch moderat aus. Dies ist vor allem die Entwicklung von Aktien von Schwergewichten wie JP Morgan, Mastercard und Microsoft zurückzuführen, die zuletzt deutlich weniger verloren haben als der Gesamtmarkt.

Weltweit zu Hause

Der onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund ist ein global, fundamental ausgerichtetes, aktiv gemanagtes Portfolio. Der Fonds enthält Unternehmen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ihr Ziel einer Klimaneutralität erreichen beziehungsweise Technologien zur Erreichung der Ziele bereitstellen. Die Selektion des diversifizierten Portfolios basiert auf drei Arten von Geschäftsmodellen:

Climate Champions: Unternehmen, die in ihrer CO2-Minderung bereits sehr weit fortgeschritten sind und durch ihr Wachstum implizit einen positiven Einfluss auf die Welt haben.

Unternehmen, die in ihrer CO2-Minderung bereits sehr weit fortgeschritten sind und durch ihr Wachstum implizit einen positiven Einfluss auf die Welt haben. Climate Committed: Unternehmen, die Korrekturmaßnahmen zur Bewältigung der Klimaprobleme einleiten und dabei mehr in die Dekarbonisierung investieren müssen.

Unternehmen, die Korrekturmaßnahmen zur Bewältigung der Klimaprobleme einleiten und dabei mehr in die Dekarbonisierung investieren müssen. Climate Enabler: Unternehmen, die Technologien und innovative Produkte und Dienstleistungen herstellen, die den Weg zu einer kohlenstoffarmen Welt ermöglichen.

Bei der fundamentalen Analyse der Unternehmen werden die Kosten für CO2 und Investitionen, die für eine Reduzierunge des CO2-Ausstosses notwendig sind, berücksichtigt.

Zu den stärksten Sektoren zählen derzeit IT/Telekommunikation, Industrie und Konsumgüter, die über 60 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen (Stand: 21.09.2023). Das Handelsblatt titelte im April 2021: "Kein Unternehmen hat so ambitionierte Klimaziele wie Microsoft". Der IT-Konzern will nicht nur den CO2-Ausstoss auf Null senken. Ab 2030 soll Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt werden und bis Mitte des Jahrhunderts soll das gesamte Klimagas, das seit der Gründung 1975 ausgestoßen wurde, wieder verschwunden sein - inklusive der Emissionen, die bei Zulieferern und Kunden entstehen. Der Halbleiterhersteller Nvidia will bis 2025 100 Prozent ihres Energiebedarfs über erneuerbare Energiequellen beziehen. Der Konzern zählt zu den weltweit führenden Herstellern von energieeffizienten Halbleitern für zahlreiche Bereiche. Der Pharmariese Merck will bis 2030 50 Prozent der CO2-Emissionen einsparen und bis 2040 klimaneutral sein. Home Depot verspricht 42 Prozent der CO2-Emissionen bis 2030 zu reduzieren.

Die EU, die USA sowie zahlreiche weitere Länder stellen Milliarden Euro für den Ausbau klimafreundlicher Energiequellen und für die Förderungen von entsprechenden Technologien zur Verfügung. Der onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund ist sowohl regional als auch über Branchen breit diversifiziert und das Anlagerisiko entsprechend gestreut. Das Fondsmanagement orientiert sich am MSCI World Climate Paris Aligned Index ist jedoch bestrebt mittelfristig eine höhere Rendite zu erzielen. Dennoch sind Rücksetzer und Schwankungen an den Aktienmärkten nicht auszuschließen und können auch den Kurs des Fonds unter Druck setzen.

Zu onemarkets Fund

onemarkets ist die Dachmarke für globale Anlagelösungen der UniCredit. Die onemarkets Plattform bietet unseren Kund:innen Zugang zu einer breiten Vielfalt von verschiedenen Investmentlösungen sowie zu den Finanzmärkten weltweit. Mit den Teilfonds von onemarkets Fund haben wir im vergangenen Herbst das bestehende Anlageuniversum für UniCredit-Kund:innen um ein zusätzliches, einzigartiges Angebot an aktiv verwalteten Investmentfonds wie zum Beispiel Aktien- und Multi-Asset-Fonds erweitert. Diese eignen sich für Anleger:innen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen und Anlagehorizonten. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS*-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d'investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird.

Das Konzept unserer neuen Fonds-Plattform ermöglicht es, die Asset-Allokation einer erfahrenen und marktkundigen Portfoliomanager:in zu überlassen. Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen stets erstklassige Investmentprodukte anzubieten. Die UniCredit entwickelt eigene Anlagestrategien, konzeptioniert in Zusammenarbeit mit renommierten Fondsgesellschaften die Fonds und überwacht deren Wertentwicklungen sowie das Risiko-Ertrags-Profil.

* Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufs-/Emissionspreis in EUR finaler Bewertungstag onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund Fonds A3DRGQ* 112,89 - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund Step Invest Zertifikat HVB87W** 1.030,00 26.10.2027

* Stand: 21.09.2023; **in Zeichnung bis 26.10.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2023; 15:00 Uhr;

DIES IST EINE MARKETINGMITTEILUNG. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des onemarkets Fund (der "Fonds") und die Basisinformationsblätter der Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Diese Dokumente sind in englischer sowie der jeweiligen Landessprache unter https://www.structuredinvest.lu verfügbar und können kostenlos zusammen mit den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und in den Geschäftsräumen des Vertriebspartners angefordert werden. Hierbei ist die englische Version die rechtlich bindende.

Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen und Anleger könnten das investierte Kapital nicht zurückbekommen. Keiner der Teilfonds bietet eine Renditegarantie.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Finanzwerte und Microsoft stützen Amundi Climate Focus Equity Fund erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).