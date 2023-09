Die Risiken bei American Express (WKN: 850226) scheinen zu wachsen. Viele Anleger machen sich Sorgen um den Kreditkartenanbieter. Doch was genau ist hier gerade los? Und sollten Anleger jetzt vorsichtig sein? American Express vorgestellt Die in New York City ansässige American Express Company ist mit über 100 Millionen Kreditkarten einer der weltweit größten Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens umfassen neben Kreditkarten- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...