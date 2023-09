Am Markt für Siliziumkarbid-Halbleiter gibt es weiter eine Menge Bewegung. China baut in diesem Bereich seine Kapazitäten deutlich aus. Das wird im Rahmen einer Branchenstudie der Analysten der UBS deutlich. Der entsprechende Markt dürfte in den kommenden Jahren durchschnittlich um fast 40 Prozent zulegen. Das ist auch gut für das Geschäft von Infineon. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...