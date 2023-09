Düsseldorf (ots) -Xiaomi freut sich, die Ernennung von QX Wang zum neuen General Manager von Xiaomi Westeuropa bekannt zu geben. Er tritt die Nachfolge von Ou Wen an.Mit seiner Erfolgsbilanz und seinem unermüdlichen Engagement für die Mission von Xiaomi bringt QX Wang eine Fülle von Erfahrungen und Führungsqualitäten in seine neue Position ein. Als General Manager berichtet er an Alex Xiang, Vice President of International Business Department. QX Wang wird sämtliche Aktivitäten von Xiaomi in Westeuropa beaufsichtigen und die weitere Expansion und den Erfolg der Marke in der Region fördern."Wir freuen uns sehr, QX Wang als neuen General Manager für Westeuropa begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung in der Tech-Branche macht ihn zum perfekten Kandidaten für die Leitung unseres regionalen Teams", so Alex Xiang, Vice President of International Business Department. "Wir sind zuversichtlich, dass Xiaomi unter seiner Führung weiterhin erfolgreich sein und unseren Kunden innovative, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten wird.""Ich fühle mich geehrt und freue mich, diese Aufgabe zu übernehmen und die Bestrebungen von Xiaomi in Westeuropa zu leiten. Gemeinsam mit unserem talentierten Team werden wir weiterhin Innovationen in die Region bringen, um allen Menschen eine intelligentere und besser vernetzte Zukunft zu ermöglichen", fügte QX Wang hinzu.Diese Ernennung spiegelt Xiaomis kontinuierliches Engagement für Wachstum und Exzellenz in der Region wider. Das Unternehmen freut sich auf eine erfolgreiche Zukunft und ist zuversichtlich, neue Meilensteine in den westeuropäischen Märkten zu erreichen.Pressekontakt:Xiaomi Technology Germany GmbHNiederkasseler Lohweg 17540547 DüsseldorfOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5611385