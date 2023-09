Aurelius Aktie "broke" - während der Carve Out Spezialist aus München ein "gigantisches Aktienrückkaufprogramm auflegen will", was möglicherweise das nahende Ende für die freien Aurelius Aktionäre einleuten könnte, trommelte die SdK zum Aktionärsaufstand. Ob's was gebracht hat? Letzte Woche ging es um die Hauptversammlung der Aurelius, als es eine " schallende Ohrfeige für diejenigen gab, die versuchten, wenigstens die Dividendenpolitik zu verändern". Kurzgefasst: Der Plan die Dividende mit der Mehrheit der Aktien, die an der HV vertreten wurden, von 0,50 EUR auf die "in anderen Zeiten" avisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...