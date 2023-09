Der chinesische Autobauer BYD treibt seine internationale Expansion immer weiter voran. Neben dem Verkauf seiner Autos in zahlreichen Märkten weltweit, rückt zunehmend auch der Bau von Fabriken außerhalb Chinas in den Fokus. Letzte Woche brachte BYD einen weiteren Standort ins Gespräch - und befindet sich damit auf den Spuren von Konkurrent Tesla.Konkret handelt es sich dabei um Mexiko. Nachdem BYD letzte Woche mit dem Dolphin sein viertes New Energy Vehicle (NEV) auf den hiesigen Markt brachte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...