Storm Exploration: Zugriff auf Projekt mit hochgradiger Goldvererzung gesichert

Das kommt überraschend: Storm Exploration präsentiert ein neues, hochgradiges Goldprojekt.

Sehr interessante Neuigkeiten heute von Storm Exploration (WKN A3D37E / TSXV STRM). Der kleine, kanadische Explorer hat sich die Option auf ein neues, auf den ersten Blick äußerst vielversprechendes Goldprojekt gesichert - und zwar in Newfoundland.

Das so genannte Toogood-Projekt ist von Distriktgröße und erstreckt sich über eine Fläche von 118 Quadratkilometern, die auch 28 Kilometer Streichen entlang eines strukturellen Korridors abdecken. Und dieser hat sich bereits als höffig für Goldlagerstätten erwiesen!

Besonders vielversprechend ist, dass Toogood auch die durch Bohrungen bestätigte, hochgradige Quinlan-Zone umfasst. Dort nämlich hatten erste Bohrungen im vergangenen Jahr 23,90 g/t Gold über 3,65 Meter, 18,27 g/t Gold über 4,25 Meter und 9,4 g/t Gold über 3,18 Meter erbracht. Die hochgradige Goldmineralisierung ist in einem felsischen Gesteinsgang enthalten, der über eine Länge von 200 Meter in Streichrichtung und 120 Meter im Abfallen bestätigt ist. Die Vererzung bleibt zudem in alle Richtungen offen, was Potenzial auf Erweiterung der Vererzungszone bedeutet.

Das Projekt, das über die Straße zu erreichen ist und über alle nötigen Genehmigungen für Bohrungen verfügt, weist zudem zahlreiche weitere Vorkommen mit sichtbarem Gold auf dem gesamten Projektgebiet auf.

Außergewöhnliche Chance

"Das Goldprojekt Toogood ist eine außergewöhnliche Chance für Storm", sagte Bruce Counts, President und CEO von des Unternehmens. "Die durch Bohrungen bestätigten hochgradigen Goldvorkommen in der Quinlan-Zone unterstreichen das Potenzial auf die Entdeckung einer Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen." Herr Counts fuhr fort: "Darüber hinaus liegen Pläne und Genehmigungen für die Erweiterung und den Ausbau der Mineralisierung in der Zone Quinlan vor, die es Storm ermöglichen, das Projekt rasch voranzutreiben."

Storm will das Toogood-Projekt vor allem durch Bohrungen voranbringen. Das bedeutet, man konzentriert sich erst einmal darauf, die bekannte Goldvererzung der Quinlan-Zone auszuweiten. Denn dort liegen wie gesagt die Genehmigungen für weitere Bohrungen bereits vor und auch die Ziele wurden bereits identifiziert.

Gleichzeitig aber will das Unternehmen ein Erkundungs- und Beprobungsprogramm auf zahlreichen Aufschlüssen auf der Liegenschaft. Ziel ist es eine regelrechte Pipeline attraktiver Bohrziele zu entwickeln.

Option auf 100%-Beteiligung an Toogood

Storm kann bis zu 100% am Toogood-Projekt erwerben, wobei die Transaktion zum größten Teil durch die Ausgabe von Aktien an den Verkäufer erfolgt. Zusätzlich müssen die restlichen Zahlungen an den ursprünglichen Besitzer übernommen werden und Storm insgesamt, über mehrere Jahre, 3,5 Mio. Dollar an Explorationsaufwendungen aufbringen. (Die genauen Details gibt es in der Pressemitteilung des Unternehmens)

Fazit: Auf den ersten Blick sieht Toogood tatsächlich äußerst vielversprechend aus. Insbesondere die Möglichkeit, die Erkundung und Entwicklung des Projekts vergleichsweise schnell voranzubringen, dürfte allen Aktionären gefallen, die schon lange Zeit auf Fortschritte bei den anderen Projekten des Unternehmens warten. Wir sind gespannt, wie es hier jetzt voran geht und wie der Markt die Neuigkeiten aufnimmt, dass Storm jetzt in die Fußstapfen von New Found Gold treten will. Diese hat immer wieder gezeigt, dass Newfoundland extrem hochgradige Goldvererzung zu bieten hat.

