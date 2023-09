Aktien: Yield-Curve invers! was bedeutet das?

Anzeige / Werbung

Seit Oktober 2022 ist die Yield-Curve in den USA inverse

Die Yield-Curve (Rendite-Kurve) ist die Differenz der Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen minus der Rendite von 3-Monats US-Anleihen. Der natürliche Zustand ist, dass die Rendite der 10-jährigen Laufzeiten höher ist, als jene der 3-Monats-Laufzeit. Das ist logisch, denn längere Laufzeiten haben u.a. ein Risiko-Prämium, weshalb sie eigentlich höher verzinst werden. Wenn die Yield-Curve invertiert ist, verkehrt sich der Verhältnis. Dann sind die Renditen für die 3-Monats-Laufzeit höher, als jene der 10-Jahres-Laufzeit.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Allgemein gilt eine Invertierung der Yield-Curve als Warnsignal für einen Crash am Aktienmarkt. Davon gibt es eine ganze Reihe. Und die wenigsten taugen wirklich etwas. Hier habe ich jene Situationen markiert, in denen die Yield Curve invers wurde. In der Tat fogten in den darauffolgenden Jahren einige Male Crashs oder Baisse-Phasen. Doch in der Hälfte der Fälle setzte dieser mit 1,5 bis 2 Jahren Verzögerung ein. Und dann muss zumindest kritisch hinterfragt werden, ob wir dann aus diesem "Crash-Indikator" einen großen Nutzen in der Praxis ziehen können.

Es schadet sicher nicht, sich bei einer Invertierung der Yield Curve auf unruhigere Zeiten einzustellen, mehr Cash aufzubauen und einen aktiveren Handelsstil anzuwenden. In Panik verfallen sollte man jedoch nicht. Dafür gibt es zu wenige Fälle (statistisch nicht siignifikant) und die Ausgänge sind zu diffus.

