© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk



Der Online-Händler setzt auf einen gezielten Ausbau der hauseigenen KI-Aktivitäten. Dafür will Amazon jetzt bis zu vier Milliarden US-Dollar in ein Start-Up investieren.

Das Wettrennen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) geht in die nächste Runde. Nachdem die beiden Technologie-Platzhirsche Microsoft und Google zuletzt vorgeprescht sind, geht jetzt Amazon in die Offensive. Das erklärte Ziel: Kunden der Amazon-Cloud AWS in Zukunft eine breite Palette von KI-Modellen anzubieten, damit sie wenig Grund haben, deswegen zur Konkurrenz zu gehen. Im Fokus steht dabei unter anderem der Dienst Bedrock. Mit Bedrock können Nutzern KI-Anwendungen an ihre Erfordernisse anpassen und in die Cloud AWS integrieren. Dies verzeichnete zuletzt eine anziehende Nachfrage, wie Reuters schreibt.

Heute gab die Mannschaft um Firmenlenker Andy Jassy bekannt, dass sie bis zu vier Milliarden US-Dollar in das US-Startup Anthropic investiert, um mit der Konkurrenz mithalten zu können, die KI zunehmend in den Cloud-Bereich integriert. Anthrophic entwickelt generative KI, der gezielt moralische Werte antrainiert werden sollen, wie Reuters schreibt. Dazu zählt das KI-Modell Claude 2, dass unter anderem lange Geschäfts- und Rechtsdokumente analysieren kann.

Im Zuge des Deals würden Mitarbeiter und Cloud-Kunden von Amazon frühen Zugang zur Technologie von Anthropic erhalten, die sie in ihre Unternehmen einbinden könnten, wie Reuters berichtet. Zudem habe sich Anthropic dazu verpflichtet, beim Training seiner künftigen KI-Modelle primär auf Cloud-Dienste und Computer-Chips von Amazon zurückzugreifen. Auch bei der Entwicklung der Amazon-eigenen Chips Trainium und Inferentia will Anthropic mitwirken.

Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren!

In einem ersten Schritt investiert Amazon zunächst 1,25 Milliarden US-Dollar in Anthrophic. Danach haben beide Parteien die Möglichkeit, eine weitere Finanzspritze in Höhe von 2,75 Milliarden US-Dollar von Amazon zu realisieren. Wie groß die zukünftige Beteiligung von Amazon an Anthrophic ausfällt, blieb hingegen erstmal unerwähnt.

Die Analysten scheinen vom Potenzial des Anthropic-Deals überzeugt. Die auf Marketscreener erfassten Analysten raten mehrheitlich zum Kaufen der Amazon-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen sie bei 169 US-Dollar und damit über 30 Prozent höher als den letzten Schlusskurs.

Autor: ir für die wallstreetONLINE Zentralredaktion