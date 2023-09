Die Aktie von Hugo Boss hat am Montag einen schwachen Wochenauftakt hingelegt .Bis zum späten Nachmittag gab der Aktienkurs des Metzinger Modeunternehmens deutlich nach. Damit konnte das Papier des MDAX-Konzerns auch von einem neuen Kursziel der US-Investmentbank Bank of America nicht nachhaltig profitieren. Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Hugo Boss von "Underperform" auf "Neutral" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...