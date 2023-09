Die Aktionäre der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am 22. September zu allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 99,63% den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. So wurde unter anderem Stephan Kunath, Vorstandsmitglied der publity AG, in den Aufsichtsrat der PREOS gewählt. Kunath war bereits Anfang ...

