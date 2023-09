LUXEMBURG (dpa-AFX) - Mit bis zu 1,7 Milliarden Euro fördert die Europäische Investitionsbank (EIB) Solarenergie in Südeuropa. Rund 120 Solarkraftwerke sollen vor allem in Spanien, aber auch in Italien und Portugal errichtet werden, wie aus einer Mitteilung von Montag hervorgeht. Die Anlagen sollen den Angaben nach bis Ende 2028 ans Netz gehen und eine Gesamtkapazität von rund 5,6 Gigawatt haben. Pro Jahr sollen sie schätzungsweise 9,29 Terawattstunden erzeugen.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die EU-Institution für langfristige Finanzierungen. Die Eigentümer sind die Mitgliedstaaten. Die Bank soll Investitionen finanzieren, die zur Erreichung der politischen Ziele der EU beitragen. Das Vorhaben wird darüber hinaus vom Investitionsprogramm InvestEU unterstützt./red/DP/nas