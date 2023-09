Saarbrücken (ots) -Die DOMICIL-Gruppe aus Hamburg freut sich, am Samstag, den 30. September 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr zur feierlichen Eröffnung ihrer neuen Einrichtung Domicil - Seniorenpflegeheim St. Arnual einzuladen. Dieser besondere Anlass bietet Anwohnern und Berufsinteressenten aus Saarbrücken und der Umgebung die Möglichkeit, viele spannende Geschichten rund um das Thema Seniorenpflege bei geselliger Unterhaltung und erstklassiger Bewirtung zu erfahren und sich aus erster Hand zu informieren.Die Eröffnungsfestlichkeiten bieten eine breite Palette von Aktivitäten und Höhepunkten für Gäste jeden Alters. Besucher können sich auf köstliche Grillgerichte freuen und die Möglichkeit nutzen, im Freien generationenübergreifende Geselligkeit zu erleben. Eine elegante Cocktailbar wird ebenfalls vor Ort sein und erfrischende Getränke sowie köstliche Cocktails für die Gäste bereithalten.Ein besonderes Highlight des Tages wird zweifellos die Aufführung sein, welche von den Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam gestaltet wird. Diese bewegende Darbietung verspricht, die Herzen der Zuschauer zu berühren und die seit den ersten Einzügen am 1. August 2023 gewachsene, tiefe Verbindung zwischen den Bewohnern und ihrem Domicil zu verdeutlichen.Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit, bei Führungen durch die Einrichtung einen genaueren Einblick in das Seniorenpflegeheim zu erhalten. Das engagierte Team wird sich Zeit nehmen, um Fragen zu beantworten und Informationen über die qualitativ hochwertigen Pflege- und Betreuungsdienstleistungen zu teilen, welche im Domicil - Seniorenpflegeheim St. Arnual angeboten werden."Wir möchten diese bedeutende Eröffnung mit unseren Anwohnern und Unterstützern teilen und gemeinsam eine wunderbare Zeit verbringen. Ihre Anwesenheit bei diesem Fest würde uns sehr ehren und dazu beitragen, diesen Tag noch unvergesslicher zu gestalten", bewirbt Einrichtungsleiter Eric Graetz die Eröffnungsfeier.Bitte melden Sie Ihre Teilnahme an, damit angemessene Vorkehrungen getroffen werden können:- E-Mailadresse: info@domicil-st-arnual.de- Telefon: 0681 / 93 78 33 - 0- Fax: 0681 / 93 78 33 - 1099Das Domicil - Seniorenpflegeheim St. Arnual freut sich auf zahlreiche Gäste und darauf, die 46. Einrichtung der in Hamburg ansässigen Unternehmensgruppe in einer herzlichen Atmosphäre willkommen zu heißen.DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SEEin Zuhause "Mitten im Leben" für pflegebedürftige Menschen beschreibt das Kernziel der DOMICIL-Unternehmensgruppe. Seit der Unternehmensgründung vor mehr als 20 Jahren betreibt die DOMICIL-Gruppe inzwischen 46 Seniorenpflegeheime deutschlandweit. Das Konzept der Residenzen ist dabei über alle Ebenen auf eine individuell angepasste Gestaltung des Lebensumfeldes ebenso wie des Alltags der Bewohner ausgerichtet. Mit bundesweit mehr als 5.000 Mitarbeitern in den verschiedensten Einsatzbereichen sorgt das Unternehmen für Lebensqualität bis ins hohe Alter. Die Arbeit basiert dabei auf neuesten Erkenntnissen und aktuellen pflegewissenschaftlichen Standards. Die Versorgungsqualität und die Ergebnisqualität der Pflege werden beständig weiterentwickelt und aus der Unternehmenszentrale, mit Sitz in der Hamburger HafenCity, gesteuert.Pressekontakt:Andreas JensvoldLeiter Konzernkommunikation und MarketingTelefon: 0 40 / 70 70 77 - 575E-Mail: andreas.jensvold@domicil-seniorenresidenzen.deOriginal-Content von: DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170978/5611479