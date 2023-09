Eine umfangreiche neue akademische Studie hat vier geografische Zentren des illegalen Handels des organisierten Verbrechens identifiziert und zeigt auf, warum jeder dieser Hotspots ein günstiges Umfeld für Kriminelle und Mittelsmänner bietet. Durch die Identifizierung der Standorte und der mangelnden Vorschriften und Kontrollmechanismen, die zu den illegalen Handelszonen führen, können laut den Forschern Strafverfolgungsbehörden und politische Entscheidungsträger Maßnahmen ergreifen, um die massiven Schäden für die Menschen, die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Sicherheit auf der ganzen Welt zu begrenzen.

Die Studie Smugglers' Paradises in the Global Economy: Growing Threats of Hubs of Illicit Trade to Security and Sustainable Development und ihre alarmierenden Ergebnisse werden auf der von Interpol am Montag, den 25. September, in Oslo ausgerichteten IP Crime Conference vorgestellt. Eine Kopie des Berichts finden Sie auf der Website Hubs of Illicit Trade.

"Diese Studie verdeutlicht die Notwendigkeit für Regierungen und den privaten Sektor, dem Kampf gegen illegale Aktivitäten Priorität einzuräumen und Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität in ihren Freihandelszonen und anderen Hotspots zu ergreifen," so Louise Shelley, Leiterin des Projekts Hubs of Illicit Trade, Universitätsprofessorin an der George Mason University. Shelley ist außerdem Direktorin des Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) an der Mason's Schar School of Policy and Government und des Anti-Illicit Trade Institute (AITI), das auch an dem Projekt beteiligt war.

Der ehemalige US-Diplomat David M. Luna, Co-Direktor des AITI beim TraCCC, meinte zu dem Bericht: "Unsere Aufgabe besteht in der Förderung einer starken internationalen Zusammenarbeit, die sich nicht nur auf die europäischen Institutionen und zwischenstaatlichen Organisationen beschränkt, sondern auch die nationalen Strafverfolgungsbehörden einbezieht. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die verstärkte polizeiliche Überwachung von Freihandelszonen und die Förderung effektiver grenzüberschreitender Strafverfolgungs- und Justizmaßnahmen, wozu auch die Teilnahme an diplomatischen Foren gehört, wie das heutige [in Oslo], das bevorstehende globale Treffen zur Tabakkontrolle (MOP3) in Panama oder die OECD-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des illegalen Handels im April 2024."

Die Studie zeigt, dass vier globale Knotenpunkte Südamerika (das Dreiländereck Argentinien-Brasilien-Paraguay), Mittelamerika (Panama, Guatemala und Belize), der Nahe Osten (Dubai) und Osteuropa (Ukraine) ein günstiges Umfeld für illegalen Handel bieten, der durch eine laxe Regulierung begünstigt wird, und dass es sich um Konvergenzpunkte für verschiedene Arten von Kriminalität wie Korruption, Geldwäsche und andere Sicherheitsbedrohungen handelt, die unter anderem zum Handel mit illegalen Waren und Schmuggelware in Europa und den Vereinigten Staaten beitragen.

Für weitere Informationen: Judith Deane jdeane@gmu.edu oder Dr. Yulia Krylova ykrylova@gmu.edu