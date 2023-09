Syntagma Capital meldete heute die Aufnahme von exklusiven Verhandlungen mit Lennox International (NYSE: LII) über die Übernahme der europäischen Lennox-Geschäftsbereiche Kommerzielle HLK und Kältetechnik. Der Geschäftsbereich HLK entwickelt und fertigt kommerzielle Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsanlagen. Der Geschäftsbereich Kommerzielle Kältetechnik entwickelt und fertigt kommerzielle Verdampfer, Verflüssigungssätze, Kondensatoren und Trockenkühler. Die Geschäftsbereiche betreuen Kunden in der Industrie, im Einzelhandel, in der Logistik, im Wohnungsbereich, in Büros und in den HORECA-Sektoren in über 40 Ländern. Die Geschäftsbereiche haben ihren Hauptsitz in Lyon (Frankreich) und beschäftigen an 4 Standorten und in der Handelsorganisation ca. 940 Mitarbeiter. 2023 wird Lennox EMEA voraussichtlich einen Umsatz von ca. 200 Mio. erwirtschaften.

Die geplante Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen wie etwa der Unterrichtung und Anhörung der Betriebsräte sowie der Erteilung anderer behördlicher Genehmigungen steht, wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

"Wir freuen uns über diese Gelegenheit, in Lennox EMEA zu investieren und das Geschäftswachstum weiter voranzutreiben. Diese Transaktion macht unsere Kompetenz bei Unternehmensausgliederungen deutlich, da sie aus zwei gleichzeitigen Transaktionen besteht. Auch wenn die Märkte für Fusionen und Übernahmen sowie für Finanzierungen nach wie vor recht herausfordernd sind, finden wir weiterhin attraktive Möglichkeiten, unser Kapital zu investieren und den Verkäufern zugleich Lösungen für komplexe Ausgliederungen anzubieten, bei denen Schnelligkeit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Transaktion ist bereits unsere dritteAusgliederung im Jahr 2023 und spiegelt die Strategie von Syntagma wider, Unternehmen zu übernehmen, die von einem neuen Eigentümer profitieren werden, der den nächsten Wachstumsschub in Gang setzt", sagte Sebastien Kiekert Le Moult, Managing Partner von Syntagma.

"Die Fähigkeit von Syntagma, komplexe Ausgliederungen zu meistern, war entscheidend dafür, wie wir uns vom Wettbewerb abheben. Beide Geschäftsbereiche bieten in den kommenden Jahren beachtliche Wachstumschancen", sagte Syntagma-Partner Frank Coenen. "Wir gehen davon aus, dass wir das umfassende technische Know-how und die starken Kundenbeziehungen des Unternehmens dafür nutzen können, sein Wachstum zu beschleunigen, und zwar sowohl organisch als auch durch gezielte Investitionen in Form von Fusionen und Übernahmen in wichtigen Produktbereichen und Regionen."

Zum Syntagma-Team, das an der Transaktion beteiligt war, gehörten Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), João Pilecco (Senior Vice President), Gabriele Lo Monaco (Senior Associate) und Alicia Azema (Senior Analyst).

Syntagma wurde von Willkie Farr Gallagher (M&A und Kartellrecht), PwC (finanzielle Due Diligence und Steuerstrukturierung), Deloitte (Steuern und Soziales), Kaiser Associates (Betrieb) und 4Strategies (Strategie) beraten.

Über Syntagma Capital

Syntagma investiert in Unternehmen, die von der praktischen operativen Erfahrung profitieren können, um das Wachstum zu beschleunigen und die Performance für alle Beteiligten zu verbessern. Wir sind echte Betreiber mit Erfahrung bei der Arbeit in und der Verwaltung von Firmen auf globaler Ebene. Wir nutzen unsere internen Ressourcen, um erfolgreiche Strategien zu entwickeln, umzusetzen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen und auf diese Weise nachhaltige, langfristige Werte zu schaffen. Syntagma investiert in und betreibt Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen mit besonderem Schwerpunkt auf den Märkten für Material-, Chemie-, Industrie- und Unternehmensdienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Transport und Logistik, Vermietung von Ausrüstungen, Metalldienstleistungen und anderen Branchen. Als Unterzeichner der UN PRI hat sich Syntagma bei all seinen Investitionen zu hohen ESG-Standards verpflichtet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brüssel (Belgien). Weitere Informationen finden Sie auf https://syntagmacapital.com.

Über Lennox

Lennox (NYSE: LII) ist ein führender Anbieter im Bereich energieeffizienter Klimatisierungslösungen. Das Unternehmen engagiert sich für Nachhaltigkeit und die Schaffung komfortabler und gesünderer Umgebungsbedingungen für private und gewerbliche Kunden bei gleichzeitiger Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks und ist der führende Innovator in den Bereichen Kühlung, Heizung, Raumluftqualität und Kühlsysteme.

