Frankfurt, den 25.09.2023 (pta/25.09.2023/18:00) - Die Novetum AG (ISIN DE000A13SUY8), eine auf Sondersituationen im Markt für Realwerte spezialisierte Gesellschaft, hat die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 17.05.2023 umgesetzt. Die von den Aktionären beschlossene Kapitalmaßnahme diente der Stärkung der Bilanz und der Reduktion von zinstragenden Verbindlichkeiten aus der "Novetum-Anleihe 2018/2025" in Höhe von 12 Mio. Euro. Diese wurden vom Hauptgesellschafter, der PVM Private Values Media AG, im Wege einer Sachkapitalerhöhung eingebracht und von der Novetum AG durch Ausgabe von 6 Mio. neuen Aktien zum Ausgabekurs von 2 Euro je Aktie beglichen. Durch die Maßnahme reduzieren sich die Verbindlichkeiten deutlich und erhöht sich das Eigenkapital. "Wir sind sehr erfreut, dass der Großaktionär den Wachstumskurs der Novetum AG unterstützt und sein Fremdkapital in Eigenkapital gewandelt hat", sagt Novetum-Vorstand Sascha Magsamen. "Das eröffnet uns finanzielle Spielräume durch die Einsparung von Zinszahlungen, die wir in das operative Geschäft investieren können."

Die Gesellschaft befindet sich in intensiven Prüfungen von leistungsgestörten Forderungen für realwertbasierte Anlagen und rechnet noch im laufenden Jahr mit zumindest einem erfolgreichen Abschluss. Darüber hinaus werden am Immobilienmarkt ständig Opportunitäten zum Aufbau eines Immobilienbestandes im Lichte der aktuellen Marktpreisentwicklung geprüft.

