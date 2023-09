Mainz (ots) -Spannende und kuriose Fälle aus der Geschichte des Südwestens von Community-Reporter:innen selbst erzählt - das sind die Inhalte des SWR Kultur Instagram-Formats "My Hidden History". Immer montags geht eine neue Folge auf dem Kanal "SWR Kultur Instagram" online.In der ersten Folge erzählt Community Reporterin Amanda aus Mannheim, wie eine Journalistin in den 1950er Jahren gegen die Diskriminierung der sogenannten "Brown Babies" kämpfte. Henrike aus Speyer erklärt, wie die Stadt, die sich früher "Speier" schrieb, zum heutigen "y" im Namen kam. Beide Erzählungen sind bereits online. In den kommenden Berichten geht es um Absolutismus, NS-Zeit, den Kalten Krieg und Weiteres.Jeder kann mitmachen und ein historisches Ereignis aus seiner/ihrer Sicht erzählenAn "My Hidden History" kann jede:r teilnehmen, es ist ein sogenanntes "partizipatives" Journalismus-Projekt und ARD-weit einzigartig. Junge User:innen präsentieren hier vor der Kamera am historischen Ort ein Vorkommnis aus der regionalen Geschichte, das sie persönlich besonders fasziniert. Das Team von SWR Kultur begleitet diese Community-Reporter:innen redaktionell, gemeinsam drehen sie Reel und Story für den Instagram-Kanal.Zeitgeist historischer Epochen spiegelt sich in der RegionalgeschichteWie drücken sich überregionale Debatten wie Kolonialismus, Feminismus, LGBTQ oder Rechtsextremismus in der Regionalgeschichte aus? "My Hidden History" zeigt es: Die Geschichten beleuchten schlaglichtartig das Lebensgefühl der jeweiligen Zeit. Die Folgen gehen immer montags auf "SWR Kultur Instagram" online. Auf www.swrkultur.de gibt es weiterführende Beiträge zu den Geschichten.Projekt von SWR Kultur und SWR X-LabEntwickelt wurde das Format "My Hidden History" von SWR Kultur gemeinsam mit dem SWR X-Lab. Es soll dazu inspirieren, die eigene Gegend im Südwesten zu erkunden und regionale historische Geschichten selbst und mit eigenem Fokus zu erzählen.Infos auch auf: http://swr.li/swrkultur-my-hidden-historyFotos auf www.ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt": swr.de/swrvernetztnewsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5611481