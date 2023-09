Am Dienstag, 26. September, gibt es einige bedeutende Termine: Um 08:00 Uhr verkündet Verbio aus Deutschland seine Jahreszahlen. ASM International veranstaltet um 14:30 Uhr in den Niederlanden einen Investor Day. In den USA wird Costco Wholesale um 22:15 Uhr seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichen. In den USA stehen zudem mehrere konjunkturelle Indikatoren an, einschließlich des Philadelphia Fed Dienstleistungsindexes, des S&P CoreLogic ...

