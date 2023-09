MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3250 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Andreas von Arx hob nach einem Treffen mit dem Management bei einer Investorenkonferenz seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2023 bis 2025 an. Givaudan habe versichert, dass es sich bei dem sinkenden Volumenwachstum nur um eine vorübergehende Phase handele und die Marge mittelfristig wieder im Bereich von 23 bis 24 Prozent liegen werde, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./awp/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 14:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

