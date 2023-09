Peking, China (ots/PRNewswire) -China zeigt bei der kürzlich abgeschlossenen China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2023 seine langanhaltende Verfolgung von Innovation, Inspiration und die Bereitschaft zur höherstufigen Öffnung. Dies hat mit neuen Produkten und neuen Entwicklungsrichtungen die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen.Die Messe, die vom 2. bis 6. September in Peking stattfand, stand unter dem Motto "Offenheit führt zur Entwicklung, Zusammenarbeit schafft eine Zukunft, von der alle profitieren". Die Veranstaltung hat über 500 Fortune-500-Unternehmen und Vertreter von 80 Ländern und internationalen Organisationen angezogen, wobei der Anteil internationaler Teilnehmer mehr als 20 Prozent betrug.Die CIFTIS, eine der weltweit größten und umfassendsten Messen für den Handel mit Dienstleistungen, hat viele Unternehmen angezogen, die ihre neuen Produkte und neuen Dienstleistungen vorstellten. Es wurde bekannt, dass auf der CIFTIS mehr als 60 Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Finanztechnologie (Fintech), Gesundheitswesen sowie Kultur und Innovation ihre neuen Produkte und Dienstleistungen präsentiert haben. Damit wurden die aktuellen Innovationen in verschiedenen Branchen demonstriert.KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen dringen in den Alltag der Menschen ein. Dieser Prozess wurde durch die CIFTIS beschleunigt, indem die Veranstaltung zur Kommerzialisierung von Technologien beiträgt.Da die chinesische Fertigung immer intelligenter wird, bereitet sich auch der Dienstleistungssektor Chinas auf den wissensintensiven Trend vor, der sich durch Digitalisierung, Intelligenz und Ökologisierung auszeichnet.Laut Daten des Handelsministeriums der Volksrepublik China überstiegen die Exporte von digitalen erbringbaren Dienstleistungen aus China letztes Jahr 251 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und den fünften Platz in der Welt darstellt.Der Handel mit wissensintensiven Dienstleistungen wuchs im Zeitraum von Januar bis Juli um 11,7 Prozent und machte 43,2 Prozent des gesamten Handelsvolumens des Landes aus, wie aus den Daten hervorgeht.Chen Jianwei, außerordentlicher Professor an der chinesischen Universität für Außenwirtschaft und Handel, sagte, der wachsende Anteil des Handels mit wissensintensiven Dienstleistungen weise auf die modernisierte und optimierte Dienstleistungsstruktur des Landes hin.Darüber hinaus konzentrieren sich die Foren und Konferenzen auf Themen wie die Neue Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI), technologische Innovationen und neue Geschäftsformen in der Kulturtourismusbranche, was zeigt, dass die Teilnehmer bereit sind, zusammenzuarbeiten und Chancen zu teilen.China arbeitet derzeit auch an Regeln und Vorschriften für den Handel mit Dienstleistungen mit dem Ziel, ausländischen Investoren ein besseres Geschäftsumfeld zu bieten und ausländische Investitionen in den Bereichen moderne Dienstleistungen, energiesparende Industrie sowie Forschung und Entwicklung (F&E) und Innovationen anzuregen, sagte ein leitender Beamter des Handelsministeriums der Volksrepublik China.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336243.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2219557/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-chinesische-internationale-handelsmesse-hebt-neue-merkmale-von-chinas-handel-und-der-offenen-wirtschaft-hervor-301937790.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5611490